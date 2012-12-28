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вчера, 16:58
В Токио раскритиковали решение РФ закрыть японские центры
Решение России прекратить реализацию межправительственных меморандумов о деятельности японских центров является неприемлемым, заявил генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси. По его словам, центры оказывали поддержку японским компаниям в России и «содействовали взаимопониманию на гражданском уровне».
По словам политика, центры оказывали поддержку японским компаниям в России и «содействовали взаимопониманию на гражданском уровне».
«Мы считаем неприемлемым одностороннее решение России прекратить эту деятельность», — сказал Хаяси.
Речь идет о японских центрах, которые функционировали в России как автономные некоммерческие организации. На прошлой неделе правительство России в одностороннем порядке приняло решение о прекращении действия меморандумов о деятельности японских центров по техническому содействию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
МИД России было поручено уведомить об этом японскую сторону. Как сообщает NHK, 19 января посольство Японии в Москве сообщило, что никаких уведомлений не получало.
Головной офис центра располагался в Москве на территории Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Кроме того, у него было пять филиалов: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске, во Владивостоке и на Сахалине. Касающиеся деятельности центра меморандумы были подписаны в Токио в сентябре 2000 года и во Владивостоке в июне 2003 года.
На базе японских центров проводились образовательные лекции. Кроме того, российские специалисты получали возможность пройти стажировку в Японии. Деятельность центра финансировалась правительством Японии при посредничестве посольства в России.
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