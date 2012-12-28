В Токио раскритиковали решение РФ закрыть японские центры

Решение России прекратить реализацию межправительственных меморандумов о деятельности японских центров является неприемлемым, заявил генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси. По его словам, центры оказывали поддержку японским компаниям в России и «содействовали взаимопониманию на гражданском уровне».