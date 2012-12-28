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В России
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1 минуту назад

Рособрнадзор поддержал сдачу ОГЭ только по математике и русскому в пяти регионах

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) поддержала предлагаемый депутатами Госдумы эксперимент по сдаче ОГЭ только по математике и русскому языку.

Рособрнадзор поддерживает идею проведения пилотного проекта, по которому для получения аттестата в некоторых регионах РФ нужно будет сдать ОГЭ только по русскому языку и математике, — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об особом порядке проведения ГИА в девятом классе в некоторых российских регионах, для получения аттестата нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике. Законопроектом в качестве эксперимента предлагается в 2025 году установить такой особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в пяти субъектах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии.

«Рособрнадзор последние годы говорит о необходимости модернизации проведения ГИА-9 и необходимости учета результатов экзаменов при приеме в десятые классы и СПО. Таким образом, Рособрнадзор поддерживает идею проведения пилотного проекта в регионах России, изъявивших желание участвовать в данном проекте», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в ведомстве обратили внимание на то, что законопроект предусматривает достаточно большую самостоятельность регионов, потому что в каждом субъекте ситуация складывается по-разному, в том числе в части потребности в специалистах на рынке труда.

«При этом обращаем внимание, что для зачисления в десятый класс и для приема в СПО законопроектом предусмотрены различающиеся требования. Таким образом, будущему выпускнику нужно заранее обдумать, какую дальнейшую образовательную траекторию он для себя видит как наиболее желаемую», — подчеркнули в Рособрнадзоре.
образование
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