Рособрнадзор поддержал сдачу ОГЭ только по математике и русскому в пяти регионах

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) поддержала предлагаемый депутатами Госдумы эксперимент по сдаче ОГЭ только по математике и русскому языку.