Экспорт Грузии в РФ в 2024 году увеличился на 3,7%

Товарооборот между Грузией и Россией достиг $2,53 млрд, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 г. Импорт из России вырос на 6% и составил $1,85 млрд.