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48 минут назад

Экспорт Грузии в РФ в 2024 году увеличился на 3,7%

Товарооборот между Грузией и Россией достиг $2,53 млрд, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 г. Импорт из России вырос на 6% и составил $1,85 млрд.

Товарооборот Грузии и России в 2024 году составил $2,53 млрд, увеличившись на 5,4% к уровню 2023 года, — передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Национальной службы статистики Грузии.

Грузинский экспорт за год вырос на 3,7%, до $681,5 млн, при росте импорта из России на 6%, до $1,85 млрд. Для Грузии отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией составило $1,17 млрд, увеличившись на 7,4%.

В 2024 году в структуре экспорта Грузии Россия занимает четвертое место (после Киргизии, Азербайджана и Казахстана) с долей 10,4% (в 2023 году — 10,8%), в структуре импорта — третье место (после Турции и США) с долей 11% (11,2%).

В товарной структуре экспорта Грузии в Россию поставки вина в стоимостном выражении выросли на 8,5%, до $182,6 млн (в натуральном выражении рост на 7,1%, до 66,7 тысячи тонн), экспорт других алкогольных напитков возрос в 2,3 раза, до $154,8 млн (рост в 2,5 раза, до 39,85 тысячи тонн), минеральной воды — на 24,4%, до $76,92 млн (на 25,8%, до 141,4 тысячи тонн), газированной воды с сахаром — на 1,5%, до $61,66 млн (снижение на 7,7%, до 69,94 тысячи тонн), фруктов — на 14,1%, до $32,24 млн (на 10,9%, до 29,4 тысячи тонн). Экспорт других товаров снизился на 36%, до $173,2 млн.

В структуре импорта из России поставки нефти и нефтепродуктов сократились на 5,9%, до $519,5 млн (в натуральном выражении снижение на 9,5%, до 698,1 тыс. тонн), газообразных углеводородов — выросли на 37,9%, до $180,94 млн (на 33,9%, до 650,7 тыс. тонн), поставки прутков из углеродистой стали возросли в 2 раза, до $114,5 млн (рост в 2 раза, до 199,8 тыс. тонн), пшеницы и меслина — на 34,6%, до $75,69 млн (в 1,5 раза, до 324,8 тыс. тонн), растительного масла — на 13,8%, до $44,57 млн (на 10,3%, до 41,8 тыс. тонн). Импорт прочих товаров вырос на 0,7%, до $914,6 млн.

В 2023 году торговый оборот Грузии и России составил почти $2,5 млрд, сократившись на 3% к показателю 2022 года. Экспорт товаров из Грузии в Россию в 2023 году превысил $657 млн (рост на 2,2%), импорт — $1,74 млрд (снижение на 5%).
экспорт
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