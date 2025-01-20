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сегодня, 14:42
Рособрнадзор отозвал лицензию у вуза в Якутске и объявил предостережения еще пяти
Рособрнадзор отозвал лицензию у университета в Якутске и объявил предостережения пяти образовательным учреждениям.
«Рособрнадзор в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНОО ВО «Якутский гуманитарный институт», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, Рособрнадзор выдал предостережения о том, что недопустимо нарушать обязательные требования государственного контроля, еще пяти вузам. В их числе Медицинский университет МГИМО-МЕД, расположенный в Московской области, Медицинский университет «Реавиз» в Москве, Научно-Исследовательский Медицинский Институт «Астра-Сфера» в Нальчике, Северо-Кавказский институт дружбы народов в Махачкале и Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук (РАН).
Уточняется, что предостережения выданы по результатам мониторинга безопасности.
Кроме того, ведомство приостановило действие лицензии Кубанского Института информзащиты, потому что тот не исполнил ранее выданное предписание, — передает «Газета.Ru».
Еще пять вузов в разных регионах получили предостережения. Речь идет о следующих учреждениях: Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет имени Алферова Российской академии наук, Научно-исследовательский медицинский институт «Астра-Сфера», медицинский университет МГИМО-МЕД, медицинский университет «Реавиз» и Северо-Кавказский институт дружбы народов.
В ведомстве уточнили, что предостережения объявили в связи с результатами наблюдения за соблюдением обязательных требований.
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