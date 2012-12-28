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сегодня, 13:03
В Воронежской области продолжают тушить пожар на нефтебазе
Пожарные продолжают тушить огонь на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области.
«На отдельных участках возгорание ликвидировано. На других благодаря пенным атакам интенсивность горения снизилась. Параллельно продолжается работа по предупреждению распространения огня», — рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Он также отметил, что ситуация находится у него на личном контроле.
Пожар на нефтебазе начался после атаки украинскими беспилотниками вечером 15 января. К утру 17 января площадь возгорания составляла 2,8 тыс. кв. м. На борьбу с огнем были направлены десятки единиц техники и два пожарных поезда. Тушение пожара идет по самому высокому номеру сложности, — передает РБК.
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