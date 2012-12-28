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сегодня, 12:13
На Кубе 20 января объявили днём траура по погибшим при взрыве боеприпасов
Власти Кубы объявили 20 января днём траура по погибшим в результате взрыва боеприпасов в провинции Ольгин военнослужащим.
Как сообщала газета кубинской компартии Granma, несчастный случай на складе и производстве военной техники произошел ранним утром 7 января, предварительно, его причиной стало короткое замыкание, за которым последовала детонация боеприпасов, — передает РИА Новости.
«Мы объявили официальный день траура с 6 утра до полуночи 20 января в память о храбрых бойцах, погибших на строительной площадке, где хранились военные материалы военного округа Ольгин», — написал в блоге Бермудес.
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