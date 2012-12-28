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В России
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41 минуту назад
Мурашко: в 2025 году более 100 млн россиян пройдут диспансеризацию и медосмотры
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что более 100 млн россиян смогут пройти диспансеризацию в 2025 году.
По его словам, для пациентов также будут функционировать выездные медицинские бригады, чтобы они могли пройти обследования рядом с местом жительства, работой или учебой. Впервые также установлены нормативы объемов проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья, чтобы выявлять нарушения репродуктивной системы на ранней стадии.
«В случае отсутствия в медицинской организации врача акушера-гинеколога, врача-уролога или врача-хирурга, прошедшего подготовку по вопросам репродуктивного здоровья, медицинская организация привлекает к проведению диспансеризации врачей иных медицинских организаций с обязательным информированием гражданина о дате и времени работы этих врачей не менее чем за 3 рабочих дня до назначения даты приема», — заявил Мурашко.
Он добавил, что в поликлиниках для координации предоставления внеочередной медицинской помощи участникам спецоперации определят отдельного специалиста.
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