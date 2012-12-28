Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На проспекте Победы горит квартира в девятиэтажном доме
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке
Происшествия
На муниципальной земле сделали барахолку
Общество
В Липецке упразднили Градсовет
Общество
«Никакая она не кукушка!» В полиции разобрались в поведении мамы, оставившей малышей на произвол судьбы
Общество
Липчане увидят часть легендарной выставки «Россия» с ВДНХ
Общество
На улице Октябрьской сбили пешехода
Происшествия
Эдуард Брагин выбыл из числа претендентов на пост главы Лев-Толстовского района
Общество
Прокуратура собирается опротестовать разрешение на строительство ЖК «Турист-2»
Общество
Читать все
Прокуратура собирается опротестовать разрешение на строительство ЖК «Турист-2»
Общество
Проклятое место: уже второй глава Долгоруковского района попадет под суд по обвинению в коррупции
Происшествия
В Грязях отменили крещенские купания
Общество
Липецкие приставы взыскали алиментов больше чем на полмиллиарда рублей
Общество
У 16-летнего подростка удалили гигантскую грыжу
Здоровье
«Хорошо, что я посигналил подросткам»
Происшествия
38-летний липчанин потратил с чужой карты шесть тысяч рублей и сел на три года
Общество
В Добринском райне спасли застявшую в сетке-рабице косулю
Общество
С отчисленной студентки медвуза взыскали 64 тысячи рублей
Общество
Ельчанин поверил «сотруднику ФСБ» и перевёл мошенникам 830 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
В России
40
41 минуту назад

Мурашко: в 2025 году более 100 млн россиян пройдут диспансеризацию и медосмотры

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что более 100 млн россиян смогут пройти диспансеризацию в 2025 году.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России на ближайшие три года сохраняются высокие объемы профилактических медицинских мероприятий, пройти профилактический осмотр или диспансеризацию в 2025 году смогут более 100 млн россиян, — пишет «Комсомольская правда».

По его словам, для пациентов также будут функционировать выездные медицинские бригады, чтобы они могли пройти обследования рядом с местом жительства, работой или учебой. Впервые также установлены нормативы объемов проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья, чтобы выявлять нарушения репродуктивной системы на ранней стадии.

«В случае отсутствия в медицинской организации врача акушера-гинеколога, врача-уролога или врача-хирурга, прошедшего подготовку по вопросам репродуктивного здоровья, медицинская организация привлекает к проведению диспансеризации врачей иных медицинских организаций с обязательным информированием гражданина о дате и времени работы этих врачей не менее чем за 3 рабочих дня до назначения даты приема», — заявил Мурашко.

Он добавил, что в поликлиниках для координации предоставления внеочередной медицинской помощи участникам спецоперации определят отдельного специалиста.
здоровье
диспансеризация
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru