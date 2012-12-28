Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке
«Никакая она не кукушка!» В полиции разобрались в поведении мамы, оставившей малышей на произвол судьбы
Проклятое место: уже второй глава Долгоруковского района попадет под суд по обвинению в коррупции
В России
111
сегодня, 13:10
В Севастополе приостановили работу волонтёров по уборке мазута
В Севастополе волонтёры приостановили работу по уборке фракций мазута с береговой линии из-за ухудшения погодных условий.
«В связи с ухудшением погодных условий работа волонтеров приостановлена. Ликвидацией последствий занимается только спасательная служба Севастополя», — написал он в своем Телеграм-канале.
По его словам, за все время работ было вывезено свыше 170 тонн загрязненного мазутом грунта. В районе «Серебряного бриза» в Каче работы полностью завершены, весь загрязненный грунт собран и вывезен. Специалисты работают в районе «Нашего паруса».
По словам Развожаева, в Севастополе работает единый чат волонтеров по взаимопомощи. Здесь можно записаться на работы по уборке берега, выяснить, как бесплатно получить средства защиты, и узнать всю необходимую информацию.
Продолжается обследование береговой линии и акватории.
Уточняется, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 13 птиц.
0
0
0
0
0
Комментарии