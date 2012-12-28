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В России
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сегодня, 13:10

В Севастополе приостановили работу волонтёров по уборке мазута

В Севастополе волонтёры приостановили работу по уборке фракций мазута с береговой линии из-за ухудшения погодных условий.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о временном прекращении работ по уборке территории побережья Черного моря от скопившегося мазута. Решение принято в связи с погодными условиями.

«В связи с ухудшением погодных условий работа волонтеров приостановлена. Ликвидацией последствий занимается только спасательная служба Севастополя», — написал он в своем Телеграм-канале.

По его словам, за все время работ было вывезено свыше 170 тонн загрязненного мазутом грунта. В районе «Серебряного бриза» в Каче работы полностью завершены, весь загрязненный грунт собран и вывезен. Специалисты работают в районе «Нашего паруса».

По словам Развожаева, в Севастополе работает единый чат волонтеров по взаимопомощи. Здесь можно записаться на работы по уборке берега, выяснить, как бесплатно получить средства защиты, и узнать всю необходимую информацию.

Продолжается обследование береговой линии и акватории.

Уточняется, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 13 птиц.




мазут
море
волонтеры
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