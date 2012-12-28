В Эстонии предлагают выдать паспорта негражданам

Министр образования и науки Эстонии, лидер партии «Ээсти 200» Кристина Каллас заявила о намерении ликвидировать категорию неграждан за десять лет, чтобы устранить неопределенный статус и прекратить выдачу серых паспортов новорожденным в стране.