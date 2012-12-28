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В мире
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32 минуты назад
На Шри-Ланке 19 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом
Водитель туристического автобуса уснул за рулем. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.
По имеющимся данным, автобус с группой российских туристов столкнулся с грузовиком, перевозившим цемент, на Южном скоростном шоссе. Погиб водитель автобуса и около 19 туристов получили ранения. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.
Сообщается, что в момент аварии в автобусе находилось около 30 российских туристов.
В посольстве РФ в Коломбо рассказали, что россияне пока не обращались за помощью в дипломатическое представительство.
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