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В мире
33
32 минуты назад

На Шри-Ланке 19 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом

Водитель туристического автобуса уснул за рулем. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Шри-Ланке, пострадали 19 человек, — передает ТАСС со ссылкой на местный информационный портал Adaderana.

По имеющимся данным, автобус с группой российских туристов столкнулся с грузовиком, перевозившим цемент, на Южном скоростном шоссе. Погиб водитель автобуса и около 19 туристов получили ранения. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Сообщается, что в момент аварии в автобусе находилось около 30 российских туристов.

В посольстве РФ в Коломбо рассказали, что россияне пока не обращались за помощью в дипломатическое представительство.
ДТП
туристы
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