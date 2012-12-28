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52 минуты назад
Выбросы с затонувших танкеров будут продолжаться
«Загрязненная акватория большая. Есть места, на которых никаких процедур по очистки не проводилось, так как нет доступа техники. На некоторых участках сейчас происходит повторный выброс. Это танкер «Волгонефть–239», который затонул около берега. Я работал у него на корме. И по данным со спутниковых снимков еще есть загрязнение от одного из затонувших фрагментов», — сказал Владимир Каляев.
По его словам, перед спасателями встала сложная задача. Например, когда нефть попадает в море, она остается на поверхности воды, поэтому специалисты знают, как с ней бороться. Однако мазут остывает, выпаривается и в результате взаимодействия с морской водой получает нейтральную плавучесть. Его сгустки, перемещаются в глубине воды пока не попадут в более теплую часть моря. Нагреваясь, они всплывают и образует новый очаг загрязнения. Готовых технологий борьбы с ним пока нет.
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