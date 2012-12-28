Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке
С начала года в Липецкой области самым популярным женским именем стало Валерия, мужским — Александр
32-летний ельчанин получил десять с половиной лет колонии за покушение на сбыт крупной партии метадона
В России
81
сегодня, 17:18
В Подмосковье усилили меры безопасности в учебных заведениях
16 января стало известно, что российские спецслужбы предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, которое готовил местный десятиклассник.
После случившегося было возбуждено уголовное дело.
«Ведутся следственные действия. Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях», — сообщили в ведомстве.
16 января стало известно, что российские спецслужбы предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, которое готовил местный десятиклассник. Он вступил в тематические паблики и обсуждал с его участниками массовые расправы в учебных заведениях. Злоумышленника задержали, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Днем ранее, 15 января, в Рязани школьник выстрелил в одноклассника из пистолета. Пострадавшего госпитализировали. Впоследствии выяснилось, что пистолет игрушечный. В школе организовали служебную проверку.
0
0
0
0
1
Комментарии