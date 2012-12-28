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43 минуты назад
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января для некоторых видов транспорта
С 27 января границы тарифного коридора по ОСАГО будут расширены для некоторых видов транспорта.
Границы тарифного коридора расширяются в обе стороны – на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мототранспорта и грузовиков с разрешенной массой до 16 тонн. При этом базовые ставки по ОСАГО для автомобилистов со стажем не изменятся.
«Расширение тарифного коридора вызвано высокой убыточностью этих категорий транспорта. Так, небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении регулятора.
Уточняется, что размер ущерба от ДТП, спровоцированных мототранспортом, вырос на 32%. Уровень ставки для мотоциклистов также меняется в зависимости от опыта водителя, а также от нововведенного коэффициента — мощности двигателя.
Также в регуляторе отметили, что в некоторых регионах обновятся данные территориального коэффициента, который также влияет на стоимость полиса. Рамки этого показателя также будут расширены в обе стороны.
Ранее в ЦБ сообщили, что автомобилисты с 1 января 2025 года могут подать заявление на возмещение по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств через сайт страховщика или мобильное приложение.
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