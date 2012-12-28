Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
Уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском» суд рассмотрит в особом порядке
С начала года в Липецкой области самым популярным женским именем стало Валерия, мужским — Александр
В России
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25 минут назад
В Кемеровской области самыми популярными менами новорожденных стали Дмитрий и Василиса
При этом в 2024 году самыми популярными в Кемеровской области именами были Артем, Михаил, Александр, Тимофей, Матвей, София, Ева, Варвара, Виктория и Василиса, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на данные портала «Реестр ЗАГС».
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