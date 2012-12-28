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25 минут назад

В Кемеровской области самыми популярными менами новорожденных стали Дмитрий и Василиса

В начале 2025 года самыми популярными именами среди мальчиков в Кемеровской области стали Дмитрий (так назвали 16 новорожденных), Роман (16), Михаил (15), Марк (15) и Илья (11). Девочек чаще всего называют Василисами (15), Полинами (11), Валериями (11), Викториями (11) и Аннами (11).

При этом в 2024 году самыми популярными в Кемеровской области именами были Артем, Михаил, Александр, Тимофей, Матвей, София, Ева, Варвара, Виктория и Василиса, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на данные портала «Реестр ЗАГС». 

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