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В России
23 секунды назад
Оскорбившей россиян москвичке грозит 25 лет колонии за госизмену
Жительница Москвы, ранее арестованная за оскорбления россиян по национальному признаку, проверяется по статьям о госизмене и сотрудничестве со Службой безопасности Украины.
«Во время пребывания Яны Джоган в СИЗО следователи изучили её телефон и нашли переписки с украинскими радикалами. Она повторила свой тезис о ненависти к русским и сказала, что хочет сотрудничать с СБУ», — говорится в материале.
Отмечается, что теперь к изначальной статье «Хулиганство» могут прибавиться такие как «Госизмена», «Сотрудничество с иностранной организацией», «Распространение порнографии» и «Возбуждение ненависти либо вражды».
При этом родители девушки рассказали Mash, что до 2010-х годов ее поведение было нормальным, пока она не начала читать проукраинские ресурсы и не стала искать в своей родословной украинские корни.
В ноябре прошлого года Кузьминский районный суд Москвы избрал Яне Джоган меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 января 2025 года.
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