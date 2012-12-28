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В России
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сегодня, 13:03
Россияне могут отправлять переводы через СБП в девять стран
Хотя Visa и Mastercard ушли из России, по-прежнему есть способы расплачиваться в путешествиях за границей.
За минувший год перечень государств, в которые можно перечислить денежные средства по СБП, серьезно расширился. В конце 2023 года это можно было сделать лишь в пять стран. Увеличивается и количество зарубежных кредитных организаций, которые принимают денежные средства через СБП. В сентябре 2023 года таких иностранных банков было 37.
В системе быстрых платежей активно развивается международное направление. Отправить деньги за границу по номеру телефона уже предлагает целый ряд российских банков.
В «Альфе» и ВТБ доступны переводы по СБП в три страны. В последнем розничные клиенты сегодня могут совершать такие переводы в Белоруссию, Киргизию и Таджикистан, рассказали «Известиям» в пресс-службе кредитной организации. Там добавили: все транзакции проходят мгновенно, комиссия составляет 0,2% от суммы операции. При этом лимит — до 1 млн рублей в зависимости от банка-получателя.
В «Альфе» клиенты могут перечислить средства в Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан, уточнили в службе поддержки. Там сообщили, что деньги отправляют в определенные иностранные банки — сейчас в списке их 46.
В РСХБ и банке «Новиком» доступны переводы по СБП в Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. В РСХБ комиссия составит 1,5%, при этом отправить можно не более 1 млн рублей в месяц, уточнили в службе поддержки.
Список иностранных кредитных организаций, которые принимают такие перечисления, меняется. Сейчас в нем 50 банков, рассказали в пресс-службе «Новикома».
Клиентам еще одного крупного российского банка для переводов за рубеж по СБП доступны девять направлений. Помимо уже перечисленных выше — Абхазия, Армения, Казахстан, Молдавия и Лаос, сообщили в службе поддержки. Там добавили: зачисление средств происходит почти мгновенно, при этом без комиссии можно отправить до 30 млн в месяц.
Рассматривает возможность запустить такой функционал СБП также банк ББР (входит в топ-50 по активам в РФ), — отметили в пресс-службе финорганизации.
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