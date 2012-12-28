Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, покусанный горожанин и зависший автобус
Общество
Воздушная опасность объявлена для Липецкой области
Происшествия
На улице Студёновской из-за ДТП и повисшего на бордюре автобуса возник затор
Происшествия
Второй за сутки: в Липецке красный уровень угрозы
Происшествия
В Липецке заметили фуру с модульными укрытиями
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
«У нас тут караул опять, без сапог не зайти, кипяток!»
Общество
По просьбе бабушки городские спасатели освободили двух ее внуков
Происшествия
На улице Гайдара 21-летнего парня покусала бездомная собака
Происшествия
Разбил стеклянную дверь и набросился на мать с ножом и газовым баллончиком
Происшествия
Читать все
Задолжавший родителям деньги оператор школьного питания — на грани банкротства
Общество
В Липецке заметили фуру с модульными укрытиями
Общество
24-летний липчанин перевёл мошенникам полмиллиона рублей
Происшествия
Ельчанку насмерть забил племянник из-за квартиры
Происшествия
«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
Общество
Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
Происшествия
Два месяца водопроводный ручей подтапливает дома липчан
Общество
Cбивший женщину и ребенка водитель автобуса получил полтора года ограничения свободы
Происшествия
Два автомобиля съехали в кюветы: пострадали девушка и мужчина
Происшествия
В девятиэтажке на Фрунзе загорелась электрощитовая
Происшествия
Читать все
В России
69
сегодня, 12:16

В РФ могут увеличить пособия по уходу за ребенком

Группа депутатов внесет на рассмотрение парламента законопроект, целью которого является увеличение размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Проект также предлагает установить, что минимальный размер пособия должен быть равен 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается увеличить размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя, а также установить, что минимальный размер данного пособия должен быть равен 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка, — передает РИА Новости.

Изменения предлагается внести в статью 15 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и статью 11.2 закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

«Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребенком на уровне 60% среднего заработка, а также установление минимального размера пособия на уровне 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ по месту жительства в соответствии с ФЗ…«О прожиточном минимуме в РФ», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что согласно действующему законодательству при выходе в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка. По их словам, если женщина не работала, была уволена в связи с ликвидацией предприятия или стала мамой в период обучения в вузе, ей назначат минимальный размер пособия, который с учётом индексации составляет 9227,24 рубля, что является ниже регионального прожиточного минимума на ребёнка.

«Мы слышим очень много призывов к нашим девушкам, женщинам рожать и желательно в молодом возрасте, обещаются различные меры поддержки и помощи. При этом на сегодня мамы в декрете получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в среднем 15-20 тысяч рублей в месяц, а минимальный его размер и вовсе немногим больше 9 000 рублей. Это даже меньше, чем установленный региональный прожиточный минимум на ребёнка в любом регионе России. А на эти деньги малыша нужно кормить, одевать, лечить и многое другое. Неудивительно, что женщины в России не торопятся становиться мамами, пока не накопят финансовую подушку, ведь прожить на эти деньги с ребёнком на руках просто невозможно. Мы предлагаем увеличить данное пособие по уходу за ребёнком хотя бы до 60% от средней зарплаты, которую женщина получала до декрета, а минимальный размер этой выплаты приравнять к прожиточному минимуму на ребёнка в регионе. Это будет хоть и небольшим, но подспорьем для молодой семьи», — заявил Слуцкий.

По мнению авторов инициативы, увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет способствовать росту рождаемости, а также снижению уровня бедности семей и улучшению их благосостояния.
пособия
выплаты
дети
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru