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В России
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сегодня, 12:16
В РФ могут увеличить пособия по уходу за ребенком
Группа депутатов внесет на рассмотрение парламента законопроект, целью которого является увеличение размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Проект также предлагает установить, что минимальный размер пособия должен быть равен 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
Изменения предлагается внести в статью 15 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и статью 11.2 закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
«Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребенком на уровне 60% среднего заработка, а также установление минимального размера пособия на уровне 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ по месту жительства в соответствии с ФЗ…«О прожиточном минимуме в РФ», — говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта отмечают, что согласно действующему законодательству при выходе в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка. По их словам, если женщина не работала, была уволена в связи с ликвидацией предприятия или стала мамой в период обучения в вузе, ей назначат минимальный размер пособия, который с учётом индексации составляет 9227,24 рубля, что является ниже регионального прожиточного минимума на ребёнка.
«Мы слышим очень много призывов к нашим девушкам, женщинам рожать и желательно в молодом возрасте, обещаются различные меры поддержки и помощи. При этом на сегодня мамы в декрете получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в среднем 15-20 тысяч рублей в месяц, а минимальный его размер и вовсе немногим больше 9 000 рублей. Это даже меньше, чем установленный региональный прожиточный минимум на ребёнка в любом регионе России. А на эти деньги малыша нужно кормить, одевать, лечить и многое другое. Неудивительно, что женщины в России не торопятся становиться мамами, пока не накопят финансовую подушку, ведь прожить на эти деньги с ребёнком на руках просто невозможно. Мы предлагаем увеличить данное пособие по уходу за ребёнком хотя бы до 60% от средней зарплаты, которую женщина получала до декрета, а минимальный размер этой выплаты приравнять к прожиточному минимуму на ребёнка в регионе. Это будет хоть и небольшим, но подспорьем для молодой семьи», — заявил Слуцкий.
По мнению авторов инициативы, увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет способствовать росту рождаемости, а также снижению уровня бедности семей и улучшению их благосостояния.
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