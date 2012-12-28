В РФ могут увеличить пособия по уходу за ребенком

Группа депутатов внесет на рассмотрение парламента законопроект, целью которого является увеличение размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Проект также предлагает установить, что минимальный размер пособия должен быть равен 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.