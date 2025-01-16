Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, покусанный горожанин и зависший автобус
Общество
Воздушная опасность объявлена для Липецкой области
Происшествия
На улице Студёновской из-за ДТП и повисшего на бордюре автобуса возник затор
Происшествия
Второй за сутки: в Липецке красный уровень угрозы
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
«У нас тут караул опять, без сапог не зайти, кипяток!»
Общество
За разблокировку телефона и установку приложений с пенсионерки взяли 39 тысяч рублей
Происшествия
На улице Гайдара 21-летнего парня покусала бездомная собака
Происшествия
По просьбе бабушки городские спасатели освободили двух ее внуков
Происшествия
Разбил стеклянную дверь и набросился на мать с ножом и газовым баллончиком
Происшествия
Читать все
Задолжавший родителям деньги оператор школьного питания — на грани банкротства
Общество
Светофор у танка переведут в вызывной режим работы
Общество
60-летнему липчанину грозит до пяти лет колонии за отстрел косули
Происшествия
По просьбе бабушки городские спасатели освободили двух ее внуков
Происшествия
На улице Советской напротив «Европы» провалилась плитка
Общество
В Липецке заметили фуру с модульными укрытиями
Общество
24-летний липчанин перевёл мошенникам полмиллиона рублей
Происшествия
Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
Происшествия
В девятиэтажке на Фрунзе загорелась электрощитовая
Происшествия
Два автомобиля съехали в кюветы: пострадали девушка и мужчина
Происшествия
Читать все
В России
32
58 минут назад

Производство некрепкого алкоголя в РФ упало более чем наполовину

В целом производство алкоголя по итогам года сократилось на 1,8%. Общее производство алкоголя в России в 2024 году упало третий год подряд.

Общее производство алкоголя в РФ в 2024 году упало третий год подряд, — передает РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Выпуск алкоголя (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократился за год с 191,6 до 188,1 миллиона декалитров (минус 1,8 процента). Сильнее всего упало производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции — год к году показатели упали более чем наполовину, на 64,8 процента, 56,1 и 50,4 процента соответственно.

Эксперты РАТК объясняют тенденцию касательно некрепкого алкоголя изменением порядка расчета акциза и увеличением его ставки. Недобросовестные производители, которые смешивали спирт с искусственными ароматизаторами, перешли в другие категории — например, в пиво, пивные напитки и сидр. Фактически повышение акциза похоронило категорию.

По словам вице-президента Ассоциации экспертов рынка ретейла Александра Ставцева, речь идет не о снижении производства, а о его нормализации — в 2022 году в России замещали дефицит импортного алкоголя, из-за чего произошло затоваривание складов.

«То, что было произведено в 2022 году, — это был пересток в ретейле, лишние складские запасы. Сейчас их никому не нужно иметь, потому что кредитные деньги дорогие, все комплектующее оборудование выросло в цене, компании оптимизируют производства под конкретные запросы рынка и делают столько продукции, чтобы ее продать и не иметь лишнего на складе», — пояснил он.

С 1 января в России начали действовать новые минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28 процентов. В прошлый раз МРЦ на крепкий алкоголь индексировались с 1 июля прошлого года, когда цена за 0,5 литра водки поднялась до 299 с 281 рубля, коньяка — до 556 с 517 рублей. Минимальные розничные цены называют способом сохранить возможность получения налогов и сохранить прозрачность рынка, и эти цены рассчитываются совместно с отраслью, — пишет Lenta.ru.
алкоголь
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru