Свыше 140 волонтёров обратились к медикам после очистки берегов Кубани от мазута

За помощью медиков обратились 146 человек из числа тех, кто участвует в расчистке пляжей от нефтепродуктов после ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.