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В России
1 минуту назад
Свыше 140 волонтёров обратились к медикам после очистки берегов Кубани от мазута
За помощью медиков обратились 146 человек из числа тех, кто участвует в расчистке пляжей от нефтепродуктов после ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.
Уточняется, что госпитализация потребовалась трем пациентам, их уже выписали из больницы. С 18 декабря 142 обратившимся оказали помощь амбулаторно. В Крыму и Севастополе к медикам не обращались.
В Анапе для оказания медицинской помощи волонтерам и ликвидаторам загрязнений на береговой линии работают шесть врачебно-фельдшерских постов. Пять из них расположены в пунктах обогрева, еще один – в помещении мойки птиц. Кроме того, на берегу действует мобильный штаб территориального центра медицины катастроф Краснодарского края, — написал в своих соцсетях министр краевого Минздава Евгений Филиппов.
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