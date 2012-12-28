Из-за аварии на сетях «Квадры» сегодня в первую смену уроки в 68-й школе сократили до 30 минут
Сегодня в Липецке: на каникулах победили гаджеты и сериалы, липчанам нужен очень большой МРОТ
В России
40
39 минут назад
Роскомнадзор зафиксировал утечку 710 млн данных о россиянах
В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 миллионов записей.
«В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 миллионов записей», — сообщили в ведомстве.
В декабре глава ведомства Андрей Липов сообщал, что в 2024 году совместная работа Роскомнадзора с операторами связи позволила сократить в шесть раз количество абонентов, имеющих более тысячи симок, и напомнил, что с 2025 года россияне смогут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы – не более 10. Он также отмечал, что принятые в России новые меры ответственности будут побуждать компании серьезнее относиться к защите персональных данных.
В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за утечки персональных данных клиентов компаний. В частности, за массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более 1 миллиона идентификаторов) штрафы вырастают до 400 тысяч для граждан, до 600 тысяч для должностных лиц и до 15 миллионов рублей для юридических лиц.
0
0
0
0
0
Комментарии