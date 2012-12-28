Сегодня в Липецке: магнитная буря, большое отключение воды, мужчины свысока смотрят на карьеры подруг
Компания Гора Тонояна обустроит в Липецке несколько локальных пешеходных зон за 15,5 миллиона рублей
В России
2 минуты назад
В МВД назвали самые распространенные IT-преступления
Преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий, составили в прошлом году 40% от всех выявленных, следует из имеющихся у «Известий» данных МВД.
Всего в январе–ноябре 2024 года зарегистрировано 702,9 тыс. преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Практически все такие преступления, или 98,7%, выявляют органы внутренних дел.
«Четыре преступления из пяти (84,5%) совершаются с использованием сети Интернет, почти половина (45,6%) – средств мобильной связи», — указали в ведомстве.
Почти две трети, или 63,7%, IT-преступлений совершаются путем кражи или мошенничества, еще 12,1% — с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств.
0
0
0
0
0
Комментарии