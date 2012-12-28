В МВД назвали самые распространенные IT-преступления

Преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий, составили в прошлом году 40% от всех выявленных, следует из имеющихся у «Известий» данных МВД.



Почти половина таких преступлений (48,1%) относится к категориям тяжких и особо тяжких, следует из данных МВД, направленных в Совет Федерации.Всего в январе–ноябре 2024 года зарегистрировано 702,9 тыс. преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Практически все такие преступления, или 98,7%, выявляют органы внутренних дел.«Четыре преступления из пяти (84,5%) совершаются с использованием сети Интернет, почти половина (45,6%) – средств мобильной связи», — указали в ведомстве.Почти две трети, или 63,7%, IT-преступлений совершаются путем кражи или мошенничества, еще 12,1% — с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств.