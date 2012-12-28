Сегодня в Липецке: магнитная буря, большое отключение воды, мужчины свысока смотрят на карьеры подруг
Компания Гора Тонояна обустроит в Липецке несколько локальных пешеходных зон за 15,5 миллиона рублей
В России
3
2 минуты назад
Почти каждый второй терминал в РФ сможет принимать оплату лицом к 2026 году
«В ближайшее время представим рынку еще более современные модели платежных устройств, которые позволят нам заменить до 80% нашего парка — это до 50% всех банковских терминалов в РФ», — уточнил Дмитрий Малых «Известиям».
Альфа-Банк в 2025 году также делает ставку на биометрические платежи, уточнил глава департамента развития эквайринга и платежных сервисов организации Алексей Киричек. В ближайшее время планируется заменить четверть из 400 тыс. терминалов на наиболее современные устройства с возможностью оплаты лицом. В конце прошлого года в ВТБ также начали внедрять оплату по биометрии — на базе решения от Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщили в пресс-службе банка. Помимо того, биометрические сервисы планируют развивать в ПСБ, Почта Банке и банке «Новиком», сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях.
В России действует две системы межбанковского эквайринга по биометрии — от Сбера и НСПК. В обоих случаях клиенту необходимо зарегистрировать свои данные в Единой биометрической системе (ЕБС) через приложение «Госуслуги Биометрия» или в банковских отделениях. После данные привязываются к системе «Сбера» или НСПК соответственно, а затем к ней можно присоединить карту любой кредитной организации — деньги будут списываться именно с нее.
0
0
0
0
0
Комментарии