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В России
3
2 минуты назад

Почти каждый второй терминал в РФ сможет принимать оплату лицом к 2026 году

К 2026-му в РФ почти каждый второй терминал сможет принимать оплату по биометрии, выяснили «Известия». В этом году «Сбер» планирует удвоить число новых устройств, которые в том числе принимают оплату по биометрии, и приблизить их количество к 2 млн, заявил старший вице-президент компании Дмитрий Малых.

«В ближайшее время представим рынку еще более современные модели платежных устройств, которые позволят нам заменить до 80% нашего парка — это до 50% всех банковских терминалов в РФ», — уточнил Дмитрий Малых «Известиям».

Альфа-Банк в 2025 году также делает ставку на биометрические платежи, уточнил глава департамента развития эквайринга и платежных сервисов организации Алексей Киричек. В ближайшее время планируется заменить четверть из 400 тыс. терминалов на наиболее современные устройства с возможностью оплаты лицом. В конце прошлого года в ВТБ также начали внедрять оплату по биометрии — на базе решения от Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщили в пресс-службе банка. Помимо того, биометрические сервисы планируют развивать в ПСБ, Почта Банке и банке «Новиком», сообщили «Известиям» в этих кредитных организациях.

В России действует две системы межбанковского эквайринга по биометрии — от Сбера и НСПК. В обоих случаях клиенту необходимо зарегистрировать свои данные в Единой биометрической системе (ЕБС) через приложение «Госуслуги Биометрия» или в банковских отделениях. После данные привязываются к системе «Сбера» или НСПК соответственно, а затем к ней можно присоединить карту любой кредитной организации — деньги будут списываться именно с нее.

биометрия
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