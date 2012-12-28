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44 минуты назад
В Рязани подросток выстрелил в голову сверстнику из игрушечного пистолета
В министерстве образования Рязанской области прокомментировали происшествие в школе № 47.
«Факт травмы ребенка из игрушечного пластмассового пистолета подтвержден. Ученику оказана первая медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью нет. В обстоятельствах разбираются сотрудники органов внутренних дел. В школе организована служебная проверка с участием управления надзора и контроля министерства образования. По ее итогам примут кадровые решения. Также проверки безопасности проведут во всех образовательных учреждениях региона», — говорится в Telegram-канале регионального минобра.
С подростком, который принес на уроки пластмассовый пистолет, провели беседу.
Как уточнили в рязанской полиции, инцидент произошел в одной из школ Московского района города. На место оперативно прибыли правоохранители. В МВД уточнили, что жизни и здоровью пострадавшего мальчика ничего не угрожает.
Как сообщает министерство здравоохранения Рязанской области, помощь пострадавшему подростку оказана в травмпункте Областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей. Ребенка отпустили домой.
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