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сегодня, 17:00

В декабре 2024 года санаторий ЛИПЕЦКУРОРТ закрылся на реконструкцию.

ЛИПЕЦККУРОРТ вошел в важнейший этап, с точки зрения восстановления исторической ценности и значимости курорта на федеральном уровне, – комплексную реконструкцию и построение актуального во всех аспектах объекта.

Губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым изначально ставилась задача развития туристического потенциала Липецкой области, а реализация проекта модернизации ЛИПЕЦКУРОРТА стала логичным шагом на пути к достижению поставленной цели. Поэтому принято решение о временном закрытии. Для посетителей объект закрылся в декабре 2024 года, а с 2025 года санаторий войдет в этап реконструкции материально-технической базы и привлечения самого современного медицинского опыта, ориентируясь на лучшие и самые актуальные практики санаторно-курортного лечения на территории России.

Липецк-курорт проект 1.jpg

Планируется, что в состав модернизированного санатория войдут 260 номеров для круглогодичного проживания, современная фабрика-кухня и медицинский центр с традиционным грязелечением и водолечением. Ежегодно санаторий смогут посещать более 25 тысяч как жителей Липецка, так и гостей города.

Для гостей санатория после реконструкции по-прежнему будут доступны оздоровительные услуги по шести ключевым направлениям – лечение болезней опорно-двигательной и сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, гинекологические и урологические заболевания.

Липецк-курорт проект.jpg

Концепция обновления подразумевает сложные монолитные и фасадные работы, вся вспомогательная инфраструктура, оборудование для общепита и медицинское оборудование будет модернизировано, прилегающая территория будет благоустроена, но основа курорта останется прежней – уникальное грязелечение и знаменитые минеральные воды. Численность коллектива перед запуском увеличится более, чем в три раза. Также будет восстановлено два объекта культурного наследия, им вернется исторический, первозданный облик.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМЫ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

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