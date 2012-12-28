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В России
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37 минут назад
Госдума приняла закон о защите граждан от принуждающих брать кредиты мошенников
Госдума утвердила проект, защищающий россиян от мошенников, которые вынуждают граждан брать кредиты.
Вопрос отнесен к приоритетным неслучайно: за прошедший год, по данным Банка России, порядка 50% заемных средств, выданных обманутым гражданам, после их получения были сразу переданы преступникам, сумма хищений увеличилась в 2,6 раза, — заявил в своем Телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В связи с чем предлагается установить при выдаче заемных средств «период охлаждения», в течение которого не будут осуществляться финансовые операции: 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей; 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей.
«За это время люди смогут оценить необходимость взятия кредита и свою платежеспособность. Если решение обратиться в банк было принято под давлением мошенников, то за «период охлаждения» у граждан появится возможность отказаться от получения заемных средств», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Также документом вводится ряд обязанностей для кредитных и микрофинансовых организаций по осуществлению дополнительных проверочных мероприятий на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций, — говорится на сайте Госдумы.
«Завершить рассмотрение законопроекта планируем до конца января», — резюмировал Володин.
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