Роднина высказалась о смене гражданства российскими спортсменами

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о смене гражданства спортсменами. Ранее представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о запрете двойного гражданства для россиян.