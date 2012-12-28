Сегодня в Липецке: магнитная буря, большое отключение воды, мужчины свысока смотрят на карьеры подруг
Компания Гора Тонояна обустроит в Липецке несколько локальных пешеходных зон за 15,5 миллиона рублей
В России
59
сегодня, 13:45
Роднина высказалась о смене гражданства российскими спортсменами
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о смене гражданства спортсменами. Ранее представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о запрете двойного гражданства для россиян.
По мнению Родниной, возможный запрет двойного гражданства не повлияет на переход спортсменов в другие сборные. Она отметила, что в любом случае выступать на турнирах, в том числе Олимпийских играх, можно только с одним гражданством, — пишет Sport24.
«Если захочешь его поменять, то ничто не остановит. Поэтому в этом плане мы достаточно свободная страна: никто тебя не держит. Иди и получай то гражданство», — отметила депутат.
Ранее Роднина заявила, что Россия потеряла целое поколение спортсменов из-за отстранения от международных турниров.
0
0
0
0
0
Комментарии