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сегодня, 13:45

Роднина высказалась о смене гражданства российскими спортсменами

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о смене гражданства спортсменами. Ранее представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть вопрос о запрете двойного гражданства для россиян.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о смене гражданства российскими спортсменами.

По мнению Родниной, возможный запрет двойного гражданства не повлияет на переход спортсменов в другие сборные. Она отметила, что в любом случае выступать на турнирах, в том числе Олимпийских играх, можно только с одним гражданством, — пишет Sport24.

«Если захочешь его поменять, то ничто не остановит. Поэтому в этом плане мы достаточно свободная страна: никто тебя не держит. Иди и получай то гражданство», — отметила депутат.

Ранее Роднина заявила, что Россия потеряла целое поколение спортсменов из-за отстранения от международных турниров.
спорт
гражданство
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