Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Губернатор сообщил о сбитом беспилотнике
Происшествия
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Как корональная дыра может повлиять на здоровье?
Общество
35-летний ельчанин жестоко избил девушку в кафе: она обозвала его чушпаном
Происшествия
Сегодня в Липецке: магнитная буря, большое отключение воды, мужчины свысока смотрят на карьеры подруг
Общество
Врачи уговорили 21-летнюю мать не отказываться от больного малыша
Общество
В Чаплыгине подростки бросили петарду в дом через открытую форточку
Общество
Запускавших салюты во время атаки БПЛА ищут полицейские
Общество
Читать все
В мэрии Липецка не согласны, что купили «грязь по цене реагента»
Общество
За год отловлены 4424 бездомные собаки
Общество
Пенсии у липчан больше, чем у девяти соседей по ЦФО
Общество
Запускавших салюты во время атаки БПЛА ищут полицейские
Общество
Сестер-обнальщиц будут судить в Липецке
Происшествия
На улице 8 Марта наводят порядок
Общество
Эдуард Брагин продолжил борьбу за кресло главы Лев-Толстовского района
Общество
За разблокировку телефона и установку приложений с пенсионерки взяли 39 тысяч рублей
Происшествия
Попросил позвонить и убежал: у ельчанина похитили мобильный телефон
Происшествия
Разбил стеклянную дверь и набросился на мать с ножом и газовым баллончиком
Происшествия
Читать все
В России
44
сегодня, 12:56

В Санкт-Петербурге запретили несогласованное использование БПЛА до конца года

Смольный запретил с 15 января по 31 декабря 2025 года публиковать в Интернете фото и видео с кадрами работы ПВО.

Власти Санкт-Петербурга ввели до конца года запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, кроме тех, которые применяются федеральными и местными органами власти, а также промышленными и энергетическими предприятиями, организаторами спортивных мероприятий, представителями киноиндустрии и СМИ при наличии разрешения. Согласно документу, опубликованному на официальном портале городской администрации, запрет вступает в силу с 15 января, — передает ТАСС.

«Запретить с 15.01.2025 по 31.12.2025 использование беспилотных воздушных судов (далее - БВС) на территории Санкт-Петербурга», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Петербурга Александром Бегловым.

В документе отмечается, что установленные ограничения «не распространяются на БВС, используемые федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций». Также запрет не касается организаций, которые осуществляют запуск беспилотников «в целях выполнения государственного оборонного заказа, исполнения государственных и муниципальных контрактов» и для обеспечения работы объектов топливно-энергетического комплекса. Допускается также использование беспилотников при проведении спортивных мероприятий и в интересах киноиндустрии или средств массовой информации при наличии подтверждающих документов.

Постановлением запрещается публикация и распространение информации, фото- и видеоматериалов, касающихся размещения применяемых Вооруженными Силами РФ и правоохранительными органами средств и систем противодействия беспилотным комплексам. Также запрещено публиковать материалы «о последствиях нападения с применением на территории Санкт-Петербурга беспилотных воздушных, надводных и подводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов», за исключением случаев, когда соответствующая информация, фото- и видеозаписи распространяются по решению ВС РФ и государственных органов.
беспилотники
БПЛА
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru