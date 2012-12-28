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сегодня, 12:56
В Санкт-Петербурге запретили несогласованное использование БПЛА до конца года
Смольный запретил с 15 января по 31 декабря 2025 года публиковать в Интернете фото и видео с кадрами работы ПВО.
«Запретить с 15.01.2025 по 31.12.2025 использование беспилотных воздушных судов (далее - БВС) на территории Санкт-Петербурга», — говорится в постановлении, подписанном губернатором Петербурга Александром Бегловым.
В документе отмечается, что установленные ограничения «не распространяются на БВС, используемые федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга, подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций». Также запрет не касается организаций, которые осуществляют запуск беспилотников «в целях выполнения государственного оборонного заказа, исполнения государственных и муниципальных контрактов» и для обеспечения работы объектов топливно-энергетического комплекса. Допускается также использование беспилотников при проведении спортивных мероприятий и в интересах киноиндустрии или средств массовой информации при наличии подтверждающих документов.
Постановлением запрещается публикация и распространение информации, фото- и видеоматериалов, касающихся размещения применяемых Вооруженными Силами РФ и правоохранительными органами средств и систем противодействия беспилотным комплексам. Также запрещено публиковать материалы «о последствиях нападения с применением на территории Санкт-Петербурга беспилотных воздушных, надводных и подводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов», за исключением случаев, когда соответствующая информация, фото- и видеозаписи распространяются по решению ВС РФ и государственных органов.
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