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В России
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сегодня, 12:14
В Волгограде загорелся нефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» загорелся в Волгограде.
По данным издания, возгорание было вызвано внутренними причинами, а не внешним воздействием. Сообщается, что загорелась установка №18 и два теплообменника.
«Точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате нештатной ситуации, никак не связанной с каким-либо внешним воздействием», — пояснили изданию в оперативных службах.
Пожар уже потушили. Предварительно, никто не пострадал.
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