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В России
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28 минут назад

В Башкирии разъяснят новые правила содержания кошек и собак

Больше всего вопросов сейчас вызывает ограничение количества собак и кошек, которых можно содержать в квартирах и частном секторе.

Председатель госсобрания (курултая) Башкирии Константин Толкачев дал поручение провести разъяснительную работу по новым требованиям к содержанию домашних животных, — говорится в Telegram-канале правительства.

Ранее, 9 января, региональные власти опубликовали постановление, которое ограничило число кошек и собак в квартирах и на участках.

Согласно тексту документа, в жилых помещениях на 18 кв. м могут проживать не более одной собаки крупной породы или двух мелких пород. Количество кошек на такую площадь также ограничено двумя особями. При этом на каждые 200 кв. м земельного участка допускается содержание одной крупной либо трех мелких собак. Кроме того, в документе регулируются правили самовыгула животных и их перевозки.

По словам Толкачева, в адрес госсобрания поступила масса обращений по поводу постановления. Больше всего вопросов вызвали ограничения количества собак и кошек, которых можно содержать в квартирах и частном секторе. Ряд обращений поступил даже из других регионов, — пишут «Ведомости».

«Избиратели интересуются также порядком бесплатного чипирования собак: хотя соответствующий законопроект еще в работе и не принят, тема уже вызвала общественный интерес», – отметил председатель правительства и добавил, тема содержания животных «чувствительная» для их владельцев и зоозащитников. В этой связи Толкачев дал поручение сформировать четкие разъяснения, «чтобы избежать домыслов и неправильных трактовок». Власти намерены провести брифинг с приглашением профильных экспертов.
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