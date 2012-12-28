8 тыс. раз аварийные комиссары помогли водителям на М-4 «Дон» в Липецкой области

Чаще всего аварийные комиссары помогали липчанам, которые столкнулись с поломкой автомобиля

Оператор платных автомобильных дорог компания «ОССП» поделилась итогами работы службы аварийных комиссаров в 2024 году на участках дороги М-4 «Дон». Так, согласно данным, всего в Липецкой области аварийные комиссары помогли 8 048 водителям. Всего на М-4 в 2024 году за помощью обратилось 36 540 водителей, что на 17% больше, чем в 2023 году. Эта цифра говорит не только о высокой загруженности дороги, но и о важности оперативного реагирования в критических ситуациях.

Большинство вызовов на М-4 в Липецкой области было связано с поломками транспортных средств — такие обращения составили больше 50%. На втором месте оказалась нехватка топлива — более 2 тыс. обращений. Еще 640 раз аварийные комиссары приходили на помощь водителям, попавшим в ДТП.

Также в компании отметили, что в 2024 году увеличилось число пешеходов, которые «прогуливались» вдоль или по самим платным дорогам, хотя это и запрещено правилами дорожного движения. Аварийные комиссары эвакуировали 999 человек с проезжей части, 384 из которых с участков дороги М-4 «Дон».

«Работа аварийных комиссаров — это не просто выполнение трудовых обязанностей, а настоящий вклад в безопасность на дорогах, поскольку именно он первым приходит на помощь водителю в самые трудные минуты. В очередной раз мы наблюдаем, что востребованность службы с каждым годом растёт, помогая сделать дороги не только комфортными, но и безопасными для всех пользователей», — отметил генеральный директор «ОССП» Олег Трофимов.

Для вызова аварийных комиссаров на участках дороги М-4 «Дон» в Липецкой области необходимо позвонить по единому короткому номеру: *2323. Выезд и помощь службы на платных дорогах оказывается абсолютно бесплатно.