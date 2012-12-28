Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
В отношении врезавшегося в дерево и покалечившего пассажира водителя «БМВ» возбуждено уголовное дело
В России
60
сегодня, 10:48
На Чукотке 10 детей получили ожоги глаз в детском саду
Прокуратура Чукотского автономного округа начала проверку в детском саду города Анадырь после того, как 10 воспитанников получили ожоги глаз.
Анадырская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа проводит проверку по факту получения 10 воспитанниками МБДОУ «Сказка» термических ожогов век и окологлазничной области.
Согласно предварительным данным, дети пострадали в результате работы кварцевых ламп, включенных в помещении игровой комнаты, — отмечается в сообщении.
Прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, даст оценку действиям работников детского сада.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
0
0
0
0
0
Комментарии