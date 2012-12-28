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В России
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30 минут назад
Армения и США подписали договор о стратегическом партнерстве
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне подписали документ о стратегическом партнерстве между двумя странами.
«Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству США и Армении», — заявил Блинкен в начале встречи с Мирзояном в Госдепартаменте. По его словам, это даст сторонам «основу для расширения двустороннего сотрудничества в нескольких ключевых областях, таких, как экономика, безопасность и оборона, демократия, правосудие, инклюзивность и международные обмены».
«Я хочу подчеркнуть, что это закладывает основу для еще более глубокого сотрудничества», — добавил Блинкен.
«Наше сотрудничество становится все прочнее», — заверил он.
Как заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, правительство Армении должно решать свои проблемы с соседними странами, а не обращаться за поддержкой к ЕС и США.
«Мы неизбежно придем когда-то к тому, о чем сейчас говорит Россия, Азербайджан, Турция, Иран, а именно страны региона должны решать свои проблемы с непосредственными соседями», — сказал он, отвечая на вопрос, как сближение Армении с Западом может повлиять на безопасность в регионе.
Министр добавил, что не видит проблем с точки зрения контактов Армении с западными странами и ЕС.
«Но когда страны, далекие от нашей территории, традиций и от понимания истории в ее не колониальном измерении, заявляют, что миссия Евросоюза будет обеспечивать безопасность в Сюникском районе, например, я не очень это понимаю», — резюмировал Лавров.
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