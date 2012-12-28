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Госдума одобрила продление программы маткапитала до конца 2030 года

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Госдума на первом пленарном заседании восьмой сессии приняла в первом чтении чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года, — говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроект о продлении программы материнского капитала направлен на реализацию послания президента Федеральному Собранию, поэтому он был рассмотрен в приоритетном порядке уже на первом пленарном заседании сессии», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, программа материнского капитала была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году и стала одной из самых эффективных мер социальной поддержки будущих мам, молодых родителей За время существования программы было выдано свыше 14 млн сертификатов.

«Важно, что с 1 февраля 2025 размер материнского капитала будет проиндексирован. Размер выплаты на первого ребенка, если он был рожден или усыновлен не раньше 1 января 2020 года, составит 676 398,58 рублей. Такой же будет сумма маткапитала, если второй ребенок родился до 2020 года. За второго или последующих детей, рожденных или усыновленных начиная с 1 января 2020 года, родители смогут получить 893 835,55 рублей, если до этого не получали сертификат. После принятия этого закона еще около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал», — заявил Володин.
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