Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Врачи областной клинической больницы спасли 13-летнюю девочку, у которой камень перекрыл желчный проток
Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
Усманского врача проверят на наркотики после появления видео об употреблении амфетамина
31 декабря во дворе на Стаханова повредили семь машин: владельцы разыскивают скрывшегося водителя
«Надо, чтобы здесь все гудело и шумело» — театр «Казаки России» ждет разрешения на открытие бывшего «Октября»
В России
41
44 минуты назад
В Саратове на промышленном предприятии потушен пожар после атаки БПЛА
В Саратове потушен пожар на промышленном предприятии после ночной атаки беспилотников.
В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы, — ранее написал в Телеграм-канале глава региона.
Специалисты ликвидировали открытое горение на предприятии в Саратове, которое было повреждено в результате атаки беспилотников, — отметил он.
По его словам, пострадавших нет.
«Провел оперативное совещание на предприятии в Саратове. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано. Специализированные службы находятся на месте», - написал глава региона.
0
0
0
0
0
Комментарии