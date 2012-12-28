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41
44 минуты назад

В Саратове на промышленном предприятии потушен пожар после атаки БПЛА

В Саратове потушен пожар на промышленном предприятии после ночной атаки беспилотников.

Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, — сообщил Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы, — ранее написал в Телеграм-канале глава региона.

Специалисты ликвидировали открытое горение на предприятии в Саратове, которое было повреждено в результате атаки беспилотников, — отметил он.

По его словам, пострадавших нет.

«Провел оперативное совещание на предприятии в Саратове. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано. Специализированные службы находятся на месте», - написал глава региона.

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