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сегодня, 13:05

В Москве простились с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской

Гражданская панихида началась на основной сцене МХТ в 10:00 (по мск).

В МХТ им. Чехова в Москве завершилась церемония прощания с актрисой театра и кино Евгенией Добровольской. Отпевание пройдет в храме святителя Николая на Трех Горах. Похоронят ее на Троекуровском кладбище, — передает РБК.

На гражданской панихиде собрались родные, коллеги и близкие Добровольской: художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, хореограф Алла Сигалова, режиссер Анна Меликян и Виктор Рыжаков, актеры Авангард Леонтьев, Сергей Гармаш, Виктория Исакова, Павел Табаков, Артем Быстров, Ирина Пегова, Игорь Верник, Юлия Пересильд, Юрий Стоянов и другие. Также пришел Павел Чухрай, режиссер фильма «Клетка для канареек» (1983) — дебютной киноработы Добровольской, где она сразу сыграла главную роль.

В первом ряду на сцене сидели четверо детей актрисы: Степан Добровольский, Николай Ефремов, Ян Бойко и 15-летняя Анастасия Мананникова.

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что Евгения Добровольская более 30 лет прослужила на сцене МХТ, где ее яркий талант воплотился в десятках выдающихся ролей, покоривших зрителей искренностью, а каждое ее выступление захватывало публику и становилось событием. «Она до последнего оставалась верна своему призванию, ее сила духа и преданность искусству остаются примером для многих. Ее уход — невосполнимая утрата для отечественной культуры», — добавила Любимова. Ее обращение со сцены зачитал Игорь Золотовицкий.

«Во всех своих проявлениях, работах она была Женей. Сильной, мужественной, прекрасной Женей Добровольской. Мы все знали, что эта страшная болезнь уносит ее. 26 декабря ребята к ней ездили и устроили 60-летие, привезли рояль, договаривались с врачами. Она что-то просила для нее спеть, рассказать. До последних дней она хотела жить, боролась. Она не согласилась быть в хосписе, она хотела быть в больнице... Прощай, моя дорогая», — сказал Золотовицкий.

Актриса труппы МХТ Дарья Юрская зачитала со сцены обращение своей матери, 80-летней актрисы Натальи Теняковой. «Ты была чудом, замечательной, умнейшей, сложной актрисой, изумительной партнершей (вместе они играли в спектакле «Лес»). Для меня это не только горе, но и чудовищная несправедливость», — сказала она.
Добровольская
прощание
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