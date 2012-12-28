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53 минуты назад

В Казани загорелась газовая цистерна после атаки украинских БПЛА

В Казани после атаки украинских беспилотников загорелась газовая цистерна.

Газовая цистерна загорелась в пригороде Казани после атаки БПЛА, пострадавших нет, — сообщает пресс-служба главы Татарстана.

«Сегодня в 05:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия», — говорится в сообщении.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, получив оперативную информацию, выехал на место, заслушал доклады.

В Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов Казани уточнили, что возгорание произошло на газовой станции в Московском районе города, — передает ТАСС.

Ранее Telegram-каналы сообщали о возможном пожаре на «Казаньоргсинтезе». В ЕДДС Казани сообщили, что информация о пожаре на данном предприятии не соответствует действительности.
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