Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Липецкая вечЁрка: смерть водителя автобуса, прецедент кондиционера и демонтаж контейнеров в Нижнем парке
Врачи областной клинической больницы спасли 13-летнюю девочку, у которой камень перекрыл желчный проток
Вице-мэр Липецка предложила застройщикам района Опытной скинуться на проект моста и дороги на улицу Гагарина
31 декабря во дворе на Стаханова повредили семь машин: владельцы разыскивают скрывшегося водителя
«Надо, чтобы здесь все гудело и шумело» — театр «Казаки России» ждет разрешения на открытие бывшего «Октября»
В России
53
53 минуты назад
В Казани загорелась газовая цистерна после атаки украинских БПЛА
В Казани после атаки украинских беспилотников загорелась газовая цистерна.
«Сегодня в 05:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны. В результате происшествия никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибывшие на место происшествия, ликвидировали последствия», — говорится в сообщении.
Глава Татарстана Рустам Минниханов, получив оперативную информацию, выехал на место, заслушал доклады.
В Telegram-канале администрации Кировского и Московского районов Казани уточнили, что возгорание произошло на газовой станции в Московском районе города, — передает ТАСС.
Ранее Telegram-каналы сообщали о возможном пожаре на «Казаньоргсинтезе». В ЕДДС Казани сообщили, что информация о пожаре на данном предприятии не соответствует действительности.
0
0
0
0
0
Комментарии