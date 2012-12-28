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В России
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19 минут назад
Торговую сеть «Светофор» ждут внеплановые проверки Роспотребнадзора
Редакция направила запросы в правительство, Роспотребнадзор и МЭР. В Минэке издание направили в федеральную службу, в Роспотребнадзоре и аппарате Дениса Мантурова на вопросы не ответили.
Источник в кабмине сообщил «Известиям», что в правительстве отреагировали на обращение депутата Сергея Лисовского, поручив проработать проведение необходимых надзорных мероприятий. В конце декабря 2024 года парламентарий попросил кабмин провести такой контроль «Светофора» на фоне многочисленных нарушений — продаж некачественной и небезопасной продукции. Например, поставщики сети фиксировали несоблюдение закона о маркировке, технических регламентов о производстве пищевой продукции, допустим, в случае молочной продукции. Его письмо есть у «Известий».
С 2020 года в РФ действует мораторий на плановые проверки бизнеса, в том числе розницы. Регуляторы могут приходить только с внеплановым контролем и то в форс-мажорных случаях. Например, после многочисленных жалоб на компанию либо если есть угроза здоровью граждан и населению.
«Светофор» управляет 2,2 тыс. магазинов с одноименной вывеской и под брендом «Маяк», поставки осуществляет через более чем 100 логистических центров. Согласно рейтингу компании «Infoline Аналитика» за девять месяцев 2024 года, выручка компании составила 286,3 млрд рублей (–2,2% к аналогичному периоду 2023 года). Организация занимает пятую позицию в списке крупнейших после X5 Group, «Магнита», «Красное&Белое» и «Ленты».
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