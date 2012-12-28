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В России
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34 минуты назад
Россиян стали массово обманывать с помощью виртуальных карт
Распространением схемы обмана с токенизированными картами также обеспокоены в крупнейших кредитных организациях — там подтвердили «Известиям», что сейчас в России она применяется массово.
Такая схема обмана позволяет злоумышленникам усыпить бдительность человека, так как он не видит информацию о получателе денег, резюмировали в Банке России.
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