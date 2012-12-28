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В России
43
34 минуты назад

Россиян стали массово обманывать с помощью виртуальных карт

Мошенники стали массово обманывать россиян с помощью выпуска виртуальных или токенизированных карт для оплаты смартфоном, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк. Злоумышленники убеждают клиента подвязать в свой электронный кошелек, например в Mir Pay, некую карту, а затем через банкомат перечислить на нее наличные якобы ради их спасения. Однако на самом деле к этим деньгам получают доступ злоумышленники и могут ими распоряжаться.

Распространением схемы обмана с токенизированными картами также обеспокоены в крупнейших кредитных организациях — там подтвердили «Известиям», что сейчас в России она применяется массово.
Такая схема обмана позволяет злоумышленникам усыпить бдительность человека, так как он не видит информацию о получателе денег, резюмировали в Банке России.

мошенничество
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