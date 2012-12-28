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В России
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41 минуту назад
Губернатор Тульской области сообщил об уничтожении 16 БПЛА над регионом
В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме.
«В результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет», — написал глава региона в Телеграм-канале.
Чуть позже он рассказал, что еще один украинский БПЛА был уничтожен силами ПВО Минобороны РФ в небе над территорией Суворовского района.
По предварительной информации пострадавших нет, повреждения уточняются. По словам Миляева, ситуация находится на контроле.
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