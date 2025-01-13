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В России
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2 минуты назад
В Крыму с 15 января снизится цена на бензин марки АИ-95
В Крыму снизится цена на 95-й бензин уже с 15 января.
Такая стоимость будет достигнута за счет поддержки федерального центра.
«Сложившаяся ситуация со стоимостью топлива в республике — объективная, это подтвердили проверки ФАС и прокуратуры», — сказал Аксёнов.
Он отметил, что решение о снижении цены принято благодаря поддержке правительства РФ и в связи с договоренностью с топливными компаниями республики. Глава Крыма лично встретился с операторами и всеми учредителями, с которыми была обговорена стоимость на «Краснодар +1», — пишет «МК».
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