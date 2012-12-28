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В России
47
54 минуты назад

Кабмин поддержал закон о запрете на увольнение единственного кормильца в многодетной семье

Правительство России в целом поддержало законопроект, расширяющий запрет на увольнение родителя - единственного кормильца в многодетной семье с малолетними детьми.

Правительство предварительно поддержало законопроект, предусматривающий запрет увольнять родителя, если это единственный кормилец в многодетной семье, — передает РИА Новости со ссылкой на проект отзыва кабмина.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в документе.

В правительстве обратили внимание на то, что законопроект не учитывает случаи, когда один из родителей официально не работает, но зарабатывает (если он индивидуальный предприниматель или получает иной доход).

«Вместе с тем необходимо учитывать, что значительное расширение трудовых гарантий для отдельных категорий работников, в том числе с учетом уже предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, может повлечь за собой снижение конкурентоспособности таких работников на рынке труда в связи с тем, что их трудоустройство возлагает на работодателей дополнительные финансовые и административные издержки», — пояснили в правительстве.

Речь идет о многодетных семьях с детьми в возрасте до 14 лет, в которых другой родитель не состоит в трудовых отношениях. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, работодатели не имеют права увольнять таких работников, только если младшему ребенку в семье не исполнилось три года. Авторы законопроекта предлагают снять это ограничение.
многодетные семьи
кормилец
увольнение
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