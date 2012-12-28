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В мире
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сегодня, 14:17
Белоруссия запретила ввоз печенья из России
Госстандарт Белоруссии признал опасными печенье «Картошка» и «Орешек с варёной сгущёнкой», которые производятся в России.
«Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза», — подчеркнули в ведомстве.
Как уточняется, при производстве «в продукте молокосодержащем сгущенном вареном с сахаром применялась заявленная в маркировке пищевая добавка — консервант бензоат натрия Е211, недопустимая для использования при производстве продуктов молокосодержащих и мучных кондитерских изделий».
Ранее стало известно, что в Белоруссии подпала под запрет российская гречневая крупа «Фермер» из-за того, что её развариваемость составила 29 минут при норме не более 25 минут.
Алтайская компания «Дары полей» опровергла информацию белорусского портала о том, что гречка «Фермер» разваривается 29 минут вместо положенных 25 минут.
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