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В России
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сегодня, 12:46
Голикова рассказала об изменениях в программе гарантий бесплатной медпомощи
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об увеличении на 500 млрд рублей (+16,5%) финансирования программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
«Теперь о тех изменениях, которые стартуют или уже стартовали с нового 2025 года. Финансовое обеспечение программы в рамках обязательного медицинского страхования увеличено более чем на 500 млрд рублей, или на 16,5%. Это позволит нам нарастить объемы предоставляемой медицинской помощи и индексировать ее стоимость», — сказала она.
Голикова уточнила, что увеличение финансирования программы государственных гарантий учитывает рост в 2025 году в структуре тарифа на оказание медицинской помощи расходов на фонд оплаты труда более чем на 17%. Контроль за использованием этих средств на фонд оплаты труда закреплен за территориальными фондами и региональными министерствами здравоохранения.
«Очень важно, чтобы сейчас руководители регионов надлежащим образом организовали работу по реализации вновь принятой программы государственных гарантий, и все новеллы, которые включены в эту программу, были нормативно установлены и реализованы. Естественно, контроль за этой работой будут осуществлять и Министерство здравоохранения, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», — отметила она.
Вице-премьер напомнила, что правительство РФ уточнило порядок назначения россиянам с тяжелыми и жизнеугрожающими заболеваниями не зарегистрированных в России лекарственных препаратов по решениям врачебных комиссий. В ближайшее время Минздрав должен выпустить соответствующий документ, — передает ТАСС.
Также Голикова рассказала о стационарах на дому.
«У нас возможность такая была и ранее, но она не использовалась в достаточной мере. Поэтому данный порядок сейчас уточнен, особенно для тех граждан, которые проживают в малонаселенных или отдаленных населенных пунктах, на сельских территориях, когда нет возможности доехать до ближайшей медицинской организации. В таких случаях медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий дано право предоставлять пациентам необходимые лекарственные препараты и проводить медицинские процедуры на дому, но, как вы сказали, под соответствующим контролем», — пояснила она.
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