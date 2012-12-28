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В России
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сегодня, 12:02

В ЦБ РФ назвали идею заморозки вкладов абсурдной

Банк России выступил с заявлением против идеи заморозки вкладов.

Центробанк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной, поскольку подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны. Об этом говорится в ответах регулятора на вопросы, опубликованных в официальном Telegram-канале ЦБ.

«Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, пoдoбный шаг пoдoрвет ocновы банкoвcкoй cиcтемы и финанcoвую cтабильнocть cтраны», — говорится в сообщении ЦБ РФ. Регулятор добавил, что банки привлекают свободные средства компаний и граждан, благодаря чему финансовые организации могут выдавать кредиты заемщикам.

В Банке России также отметили, что в случае заморозки вкладов и ограничения возможности для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, никто не будет готов держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику, — передает ТАСС.

«Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим», — отметили в регуляторе.
вклады
заморозка
экономика
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