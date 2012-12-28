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В России
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сегодня, 11:22
В Минобороны сообщили о попытке ВСУ атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани
Из-за падения обломков БПЛА незначительно повреждено здание и оборудование газоизмерительной станции.
В ходе отражения налета подразделениями ПВО все БпЛА были сбиты.
Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. В результате падения осколков одного БпЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС «Русская».
Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО «Газпром» последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено, — уточняется в сообщении Минобороны.
Отмечается, что компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено.
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