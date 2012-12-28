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В России
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33 минуты назад
Депутат Нилов заявил о начале процесса отказа от ЕГЭ в РФ
В России уже начали постепенно отказываться от системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
По мнению парламентария, в России появится новый формат оценки знаний школьников, в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской и российской систем образования.
Процесс отказа от ЕГЭ уже начался, — отметил Нилов.
Депутат добавил, что его наблюдения дают уверенность в том, что все предпосылки для этого уже есть.
«Мы наблюдаем, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки», - добавил парламентарий.
Ранее комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или Единый государственный экзамен, или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Правительство России не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ.
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