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В России
30
33 минуты назад

Депутат Нилов заявил о начале процесса отказа от ЕГЭ в РФ

В России уже начали постепенно отказываться от системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия постепенно придёт к отказу от ЕГЭ, — передает РИА Новости.

По мнению парламентария, в России появится новый формат оценки знаний школьников, в основу которого войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской и российской систем образования.

Процесс отказа от ЕГЭ уже начался, — отметил Нилов.

Депутат добавил, что его наблюдения дают уверенность в том, что все предпосылки для этого уже есть.

«Мы наблюдаем, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки», - добавил парламентарий.

Ранее комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или Единый государственный экзамен, или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Правительство России не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ.

ЕГЭ
образование
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