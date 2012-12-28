Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
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В России
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31 минуту назад
В Химках произошел пожар в производственном помещении
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Подмосковье на 1200 квадратах", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура Московской области уточняет, что 12 января в 13.20 мск поступило сообщение о возгорании в здании по производству полимерных материалов и переработке пластика на улице Заводская, информация о пострадавших не поступала.
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