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В России
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32 минуты назад
Самолет Москва — Ереван экстренно сел в Махачкале
"Самолет, выполнявший рейс SU1860 Москва - Ереван за 12 января, совершил дополнительную штатную посадку в аэропорту города Махачкала из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью. В 17:08 воздушное судно вылетело из Махачкалы в Ереван", - говорится в сообщении.
Поскольку зона закрытия воздушного пространства была расширена, её было необходимо облетать. У воздушного судна закончилось топливо. Было принято решение совершить посадку в Дагестане.
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