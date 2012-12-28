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В России
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32 минуты назад

Самолет Москва — Ереван экстренно сел в Махачкале

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1860 по маршруту Москва - Ереван, совершил штатную посадку в аэропорту Махачкалы из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика в Telegram-канале.

"Самолет, выполнявший рейс SU1860 Москва - Ереван за 12 января, совершил дополнительную штатную посадку в аэропорту города Махачкала из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью. В 17:08 воздушное судно вылетело из Махачкалы в Ереван", - говорится в сообщении.

Поскольку зона закрытия воздушного пространства была расширена, её было необходимо облетать. У воздушного судна закончилось топливо. Было принято решение совершить посадку в Дагестане.
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