Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
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В России
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42 минуты назад
Женщина пострадала при атаке дрона на авто в Белгородской области
"В районе села Дунайка беспилотник ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранена женщина. Бригада скорой доставляет пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.
По словам губернатора, оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях атаки уточняется.
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