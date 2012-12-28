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В России
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40 минут назад

Уровень безработицы в Центральной России упал до минимальных 1,6%

Уровень безработицы в Центральном федеральном округе России (ЦФО) достиг минимальных 1,6%, следует из доклада ЦБ о региональной экономике (его проанализировали «Известия»). Показатель постепенно снижался в течение всего прошлого года: в январе он составлял 2,2%, летом держался уже на уровне 1,8%. А в октябре, по последним актуальным данным, опустился до 1,6%. 

Ситуация на рынке труда значительно различается по регионам России. Банк России собирает данные по своим семи главным управлениям в разных частях страны. По его данным, самая высокая безработица в октябре оказалась на юге — 4,5% и в Сибири — 2,9%. 

При этом самый низкий показатель был в Центральной России. Лишь немногим выше на Урале — 1,7%. В целом по России уровень безработицы в декабре упал до 2,3%, сообщал президент России Владимир Путин на пресс-конференции, совмещенной с прямой линией «Итоги года».

На ЦФО приходится более трети всего объема вакансий в стране, поделилась главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. 

Острее всего по всей стране дефицит ощущается в производственных и логистических компаниях, в сфере услуг и ИТ, поделились в SuperJob. При этом наиболее востребованы квалифицированные рабочие, водители, машинисты, сотрудники в ритейле и курьеры, добавили там. 

В прошлом году прирост зарплатных предложений по всей России составлял от 6% до 25%, отметил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Он добавил: вероятно рост зарплат в 2025-м замедлится, и бизнес будет соревноваться за кадры с помощью нематериальных бонусов.

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